Сегодня, 6 июля, 80-летний юбилей отмечает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который возглавлял государство с 1991 по 2019 год. А до этого он был президентом Казахской ССР и первым секретарем ЦК КП, так что фактически он руководил страной около 30 лет.

С днем рождения Нурсултана Назарбаева уже поздравил президент России Владимир Путин. "В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 80-летием, пожелав ему доброго здоровья и неиссякаемой энергии", - сообщила пресс-служба Кремля.

О свое отставке с должности президента Назарбаев сообщил 19 марта. Но при этом он остался председателем Совета безопасности, главой партии Нур Отан и членом Конституционного совета. Он является знаковой фигурой для страны, ряд политиков даже подмечали наличие культа личности Назарбаева в республике.

Бывший глава государства пользуется особой популярностью на постсоветском пространстве и других странах - его имя носят улицы в Иордании, Турции, в Чечне, в Казани. В честь него названы улицы, лицеи и другие объекты и в Казахстане, после его ухода даже столица государства сменила название с Астаны на Нур-Султан.

А 18 июня текущего года стало известно, что Назарбаев заразился коронавирусом. Он излечился от Covid-19 в самом начале июля.