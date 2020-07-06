Экс-лидер правого сектора Дмитрий Ярош заяв, что готов "перестрелять" участников движения народного депутата от партии ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты Украины". В ответ на это Кива ответил, что готов защищаться, и, если понадобиться, "нападать".

"Сейчас слышал информацию крайнюю – Илюша Кива начинает общественное движение "За жизнь". Нечто мнимое, созданное российскими спецслужбами, в принципе, возможно. Но это просто враги. Я почему говорю "перестрелять" – потому что это же никакая не политика, а просто государственный мятеж, и его надо очень жестко подавлять", – рассказал Ярош в интервью "Обозревателю"

В ответ на это Кива заявил, что ничего не боится. Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook, в понедельник, 6 июля.

"Мой ответ, на предупреждение и угрозу Яроша, о физическом уничтожении!", - написал под видео нардеп.

"Обратил внимание на заявление Дмитрия Яроша, где он упомянул мое имя и фамилию с предупреждением и угрозой того, что в ближайшее время меня, моих единомышленников начнут уничтожать, расстреливая в наших городах и на наших улицах. Эти угрозы делают нас только более сплоченными. За то время, которое я провел на войне, и в этом отчасти есть и твоя (Яроша - Ред.) заслуга, я научился достаточно крепко держать в руках оружие. Я научился защищаться и, если это нужно, нападать", - добавил нардеп.

Напомним, 15 июня Кива анонсировал создание движения "Патриоты - За жизнь" для "борьбы с хаосом". По его словам, главными целями движения будет прекращение войны на Донбассе и наведение порядка по всей территории Украины и борьбы с хаосом.

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