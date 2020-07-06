Приемные комиссии ведущих украинских университетов заявили, что готовы принимать выпускников с оккупированного Донбасса лишь после того, как они сдадут соответствующие экзамены.

Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

"Мы связались с приемными комиссиями ведущих отечественных университетов, где сообщили, что аттестаты самопровозглашенных ДНР и ЛНР не признаются действительными. Это означает, что молодые люди будут вынуждены проходить тестирование, чтобы подтвердить свой уровень знаний", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что абитуриенты смогут пройти подобие Внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, а также истории в филиалах центров "Донбасс Украина" и "Крым Украина". По их результатам, выпускники получат специальные аттестаты, с помощью которых смогут поступить в университет.

Кроме того, в самом учебном заведении нужно будет сдать профильные тесты. Примерно по такой же системе к нам поступают студенты из-за границы.

Однако для выпускников с Донбасса будут действовать специальные квоты, благодаря которым многие из них гарантированно станут студентами.

Напомним, в пятницу, 3 июля, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3734 о праве для детей Донбасса поступать в ВУЗы Украины без внешнего независимого оценивания (ВНО).

Как сообщалось, 22 июня президент инициировал внесение изменений в закон "О высшем образовании", упрощающих поступление в вузы Украины выпускникам школ из временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.