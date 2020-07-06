В "ДНР" заявили, что во вторник, 7 июля, пункт пропуска "Еленовка" будет работать не только на въезд, но и на выезд. Правда, пустят на подконтрольную Украине территорию только тех, кто на ней прописан.

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, въезд и выезд через КПВВ "Еленовка", расположенный в транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое", 7 июля будет возможен с 09:00 до 18:00.

Чтобы заехать на неподконтрольную территорию, необходимо иметь специальное разрешение, для получения которого предварительно нужно подать заявку в "Межведомственный оперативный штаб". Чтобы выехать на подконтрольную Украине территорию, нужно иметь на ней прописку.

Все, кто въедет на неподконтрольную часть Донецкой области, должны будут пройти бесплатную двухнедельную обсервацию в учреждениях здравоохранения.

Кроме того, уточняется, что озвученные правила работы касаются только одного дня, 7 июля, а о работе КПВВ "Еленовка" в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно.

Напомним, с 28 июня "ДНР" закрыла пункты пропуска на линии разграничения с Украиной.

Также мы писали, что Аксенов разрешил жителям "ЛДНР" с российскими паспортами не проходить обсервацию после въезда в Крым.