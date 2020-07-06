В Одессе, которую осаждают тысячи отдыхающих, на всех пляжах от Аркадии до 16 станции Большого Фонтана обнаружена кишечная палочка. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на информацию из лабораторного центра Минздрава.

По результатам анализов за 30 июня, морская вода в районе Одессы не соответствует санитарным нормам даже в 50 метрах от берега.

Патогенная микрофлора не была выявлена на пляжах Одессы. Вода не соответствовала нормативам по индексу ЛКП (лактозоположительной кишечной палочки - Ред.) - это основной индикатор для морской воды, который характеризует загрязненность морской воды", - объяснила завотдела эпиднадзора Одесского лабораторного центра МОЗ Украины Елена Варецкая.

Забор воды делают каждую неделю, последний - утром в понедельник, 6 июня. Результаты будут известны только в пятницу.

По мнению специалистов на показатели соответствия воды норме влияют погодные условия и количество отдыхающих. Пока наиболее чистым одесским пляжем считают Ланжерон.

Напомним, что именно на пляже Ланжерон в минувшую субботу купался в море президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы сообщали, что в Одесской ОГА заявили, что вода на пляже Дельфин "чистая", а экологи выявили превышение норм в 16 раз.