Сегодня православные украинцы отмечают большой церковный праздник - день первоверховных апостолов Петра и Павла, которые известны своим миссионерским подвигом и проповедями христианства. В праздник также оканчивается Апостольский пост, который длился с 15 июня. Дата праздника Петра и Павла фиксированная.

История праздника

Вера превратила простого рыбака Симона в апостола Петра, а гонителя Церкви Савла – в величайшего апологета христианства по имени Павел. Несмотря на то, что с именем апостола Петра связана история о троекратном отречении Спасителя, а Павел и вовсе был поборником христианства и прозрел только уверовав в Христа, оба апостола стали фундаментальными фигурами церкви. Как известно, апостолы смогли покаяться при жизни, они говели перед проповедями, а их речи обращали в православие тысячи людей.

При этом последователи Христа были разными по характеру. Петр считается первым из 12 апостолов, который признал Христа как Мессию, когда ловил рыбу со своим братом Андреем Первозванным. Христос дал ему имя Петр (что в переводе означает камень) за его решительность, смелость и преданность. Также Петра отличал вспыльчивый темперамент и он был одним из первых, кто вошел в гробницу после Воскрешения Христова. В христианской символике его изображают стражником с ключами от рая.

Павел жил после Вознесения Христова и был воспитан в традициях фарисейского благочестия. Это благовоспитанный и широко образованный человек. С рождения он получил имя Савл и стал известен как ярый гонитель христиан. Только после чудесного явления, во время которого Савл ослеп, он принял христианство с именем Павел и прозрел.

Оба ученика Христа умерли мученической смертью - по одним данным в один день 12 июля, по другим данным - с разницей в один год. Апостола Петра распяли головой вниз, поскольку он считал недостойным быть распятым подобно Учителю, а апостолу Павлу отсекли голову.

Появление праздника Петра и Павла связывают с 12 июля 258 года, когда в Риме были перенесены их мощи.

Открытки и поздравления с Днем Петра и Павла

Бажаю, щоб ангели завжди були поруч з тобою, щоб Господь йшов попереду тебе, вказуючі на вірний шлях. Хай його люблячі обійми дарують спокій і охороняти від підступності ворога.

Желаю просто радоваться Жизни!

Чтоб каждый день с улыбкою встречать!

Смотреть чтоб в будущее с оптимизмом.

Любить, молиться, верить и мечтать.

Я хочу вам в праздник пожелать,

Чтобы счастье в жизнь могли вы привлекать,

Чтобы после работы - славно отдыхать,

И всех поставленных целей достигать.

Желаю в праздник Петра и Павла ничего не бояться, не искать на солнце пятен, чтобы каждый день проходил радостно и благоприятно для тебя и твоей семьи.

Пусть в праздник Петра и Павла стороной несчастья обойдут,

И душу светлые радость и любовь захлестнут.

В Петров день утром помолись,

Чтобы радость пришла в твою жизнь.

Пусть огонь любви в сердце горит,

И душа надежду с верой сохранит.

Пусть Бог всегда слышит твои молитвы и пошлет тебе помощи в прошении.

Желаю благополучия и Божьей помощи, всегда находить решение любой проблемы, иметь силы преодолеть трудности, находить смысл в каждом дне и сохранить крепкую веру в самых непростых жизненных ситуациях!

Желаю каждый день быть счастливым, чтобы благодарить Бога чаще, чем просить о чем-то.

Желаю, чтобы в День Петра и Павла в твою жизнь вошли радость с благодатью, надежда и вера, которые помогают совершать добрые дела.

Пусть Всевышний наполнит сердце миром и любовью!

Пусть Петр и Павел наполнят твой дом

Светом, счастьем, любовью и добром.

Пусть их сила тебя хранит

И станет оберегом от обид.

С праздником, пусть крепкая вера и сила духа Петра и Павла вдохновляют на благие поступки.

С днем святых апостолов Петра и Павла! Молитесь за обижающих вас, не отчаивайтесь и всегда побеждайте, проявляя смирение и терпение во славу Господа.