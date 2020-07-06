Во вторник, 7 июля, ожидается ухудшение погодных условий в Украине. В частности, в западных областях синоптики обещают грозы. В связи с этим спасатели объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), со ссылкой на Укргидрометцентр, на своем Telegram-канале.

"7 июля в западных областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с ночью и утром значительные дожди, днем ​​в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с".

По информации ГСЧС, в Киевской области завтра днем ​​ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с. Кроме того, 7 июля в восточных, южных, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, 4 июля в Черкассах прошел сильный ливень. Через некоторое время выпал град. Из-за непогоды затопило автомобильные дороги сразу в нескольких районах города.

Также сообщали, что во Львовской области из-за сильных осадков оказались подтоплены сотни домов. Высокая вода разрушила инфраструктуру региона.