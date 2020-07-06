На трассе Благовещенское - Николаев (Н-24) водитель груженного щебнем самосвала MAN отказался пройти взвешивание на пункте контроля и вывалил щебень прямо посреди дороги, чтобы избежать ответственности за перегруз. Об этом случае в своем-телеграм канале рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Беспрецедентный случай произошел сегодня на автодороге: Н-24 Благовещенское - Николаев. Водитель грузовика MAN, который перевозил щебень, отказался пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его прямо посреди дороги, чтобы избежать любой ответственности за возможные нарушения", - написал министр.

По его словам, согласно товарно-транспортной накладной, выданной ООО "Бетонные покрытия и технологии", щебень направлялся в ООО "Техтранс" и предназначался для строительства автодороги Н-11.

"За отказ остановиться для прохождения ГВК (габаритно-весовой контроль - Ред.) сейчас законодательством предусмотрена административная ответственность для водителей. Кроме этого, в законопроекте 3743, который зарегистрирован в Верховной Раде, за отказ от прохождения ГВК предусматриваться штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - сообщил Криклий.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве грузовик водоканала приехал на вызов, но сам провалился в яму.

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