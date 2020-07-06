В ночь на воскресенье, 5 июля, в пгт Дашев Винницкой области неизвестные подорвали банкомат. Им удалось похитить почти миллион гривен.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции области.

Похитителям удалось украсть кассеты, в которых находилось около миллиона гривен. Чтобы подорвать банкомат, злоумышленники использовали гранаты.

Полицейские также обнаружили на месте преступления сотню гильз калибра 7,62 мм от автомата Калашникова, а также калибра 5,45 мм. Об этом сообщил прокурор области Александр Бутович на встрече с депутатами Винницкого областного совета пишет Укринформ.

Полиция принимает меры, чтобы разыскать и задержать злоумышленников. Открыто уголовное производство по статье о краже в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Харьковской области злоумышленники взорвали банкомат, но поживиться деньгами не смогли.

Также мы писали, что под Черкассами иностранцы взорвали банкомат и украли деньги, но потеряли на месте преступления кроссовки.