Украинского 53-летнего экс-футболиста Василия Василенко арестовали в рамках расследования дела о шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Такое решение вынес московский суд в понедельник, 6 июля.

Об этом пишет ТАСС.

"Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж")", - говорится в сообщении. Как отмечает источник агентства, экс-футболисту предъявили обвинение, он содержится в одном из москоских СИЗО.

Василенко с 1992 по 2001 год играл на позиции защитника в командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск). Как следует из материалов дела, он является гражданином Украины.

Отметим, октябре 2019 года Василенко арестовали в Москве за "незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов". Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж. Согласно санкции такой статьи, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что экс-звезду киевского "Динамо" арестовали в Хорватии за угрозы убить жену и ее семью. Кроме того, на него завели уголовное дело.