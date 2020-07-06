Министерство здравоохранения Израиля рекомендует повторно закрыть для массового посещения спортзалы, бары, синагоги и культурные центры. Причиной этого стара внезапная вспышка коронавируса.

Об этом говорится в материале The Jerusalem Post.

Так, чиновники рекомендуют ограничить количество клиентов в ресторанах до 20 человек. Если же это банкетный зал – максимум 50 посетителей.

В автобусах предполагается одновременное нахождение 20 пассажиров без кондиционера и с открытыми окнами.

Часть детских лагерей закроют на время, а в синагоге могут одновременно находиться не более 19 прихожан.

На удаленную работу, согласно предложению Минздрава, должны будут вернуться 30% государственных служащих.

Днем ранее мы писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в воскресенья заявил, что страна находится в экстренной ситуации по распространению коронавируса.

Мы также писали, что с начала пандемии от коронавируса в мире умерли более 530 тысяч человек.