Под Одессой самопроизвольно покатился грузовой поезд. В результате сошли с рельсов две секции электровоза и шесть вагонов, разрушив служебное здание, в котором, к счастью, не было людей. Инцидент произошел в понедельник, 6 июля, на станции Чернолесская около 8:30.

Об этом на своей странице в соцсети написал блогер Олег Васильев, который предполагает, что "Укрзализныця" не будет разбираться в корне проблемы и накажет "стрелочников".

Фото: facebook.com

"Авария произошла на боковых путях, поэтому движение других поездов по станции "Чернолесская" не останавливалось. Начались восстановительные работы. Итог события: минус один грузовой электровоз при дефиците тяги, затраты средств на восстановление поврежденной контактной сети, пути и подвижного состава, задержка доставки груза. Причины аварии выясняются", - пишет автор поста.

По его словам, версий причин может быть несколько.

"Вероятно, во время стоянки поезда состав не был закреплен должным образом. Когда воздух вышел из тормозной магистрали поезд начал двигаться", - говорится в сообщении.

Олег Васильев убежден, что человеческий фактор будет стоять на первом месте, но предлагает разобраться в первопричинах аварии.

"По словам железнодорожников такие ситуации случаются из-за дефицита квалифицированных кадров и отсутствие должного количества работников на станциях. Должности сокращаются, и соответственно, один работник должен выполнять работу за двоих, или трех работников. Неудивительно, что грузовой поезд мог стоять не закрепленным, или произошел технический сбой в работе техники. Понятно, что официальные выводы будут делать соответствующие компетентные службы", - пишет Васильев.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликованы многомиллионные зарплаты членов набсовета Укрзализныци.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" уволила сотрудников депо, выпустивших на маршрут поезд с дырявой крышей.