Во французском городе Байонна в воскресенье, 5 июля, четверо пассажиров напали на водителя автобуса потому, что тот не хотел пускать их в салон без медицинской маски. Теперь мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице.

Об этом сообщает RTL.

Жертва нападения - водитель автобуса, которому около шестидесяти лет. Он был избит и тяжело ранен в голову после того, как отказался пускать пассажиров, у которых не было билета и которые не носили масок.

По версии FranceBleu, конфликт начался якобы из-за того, что водитель не пустил в салон группу пассажиров с собакой.

По состоянию на утро понедельника водитель был в больнице в критическом состоянии. Кроме того, сообщается, что полиция сначала задержала одного из нападавших, а позже - остальных троих, которые пытались скрыться.

Многие коллеги водителя с автобусной сети "Chronoplus", которая обслуживает городскую агломерацию Байонны, Биарриц и Англе, в знак протеста не вышли на работу. По меньшей мере 9 маршрутов сегодня не работают.

Напомним, в Киеве водительница троллейбуса избила пассажира из-за замечания о маске.

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