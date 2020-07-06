В ночь на воскресенье, 5 июля, в Киеве жара побила очередной рекорд. Впервые за 140 лет температура воздуха не опустилась ниже +20,6 градусов.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в понедельник, 6 июля.

Отмечается, что в прошлый раз температурный рекорд 5 июля был поставлен в 1988 году. Тогда средняя температура воздуха в столице составила +20,5 градусов, что на 0,1 градуса меньше нынешнего рекорда. Климатическая норма оказалась превышена на 10 градусов.

Кроме того, как сообщается, с начала 2020 года в Киеве уже установлено 24 температурный рекорда.

Напомним, ранее мы писали, что в течении июня жара в столице побила пять температурных рекордов. Некоторые дни первого летнего месяца оказались самыми жаркими за последние 140 лет.

Также "Страна" сообщала, какой будет погода на текущей неделе в Украине. По данным народного украинского синоптика Натальи Диденко, в начале недели ожидается жара с местами до +39 градусов. Однако с 8 июля придет долгожданная прохлада.