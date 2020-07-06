В Австралии из-за вспышки коронавируса власти приняли решение временно закрыть границу между наиболее густонаселенными штатами страны - Новым Южным Уэльсом и Викторией. К подобному ограничению прибегли впервые за последние 100 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что за последние дни в столице Виктории Мельбурне резко возросло число заболевших коронавирусом и это вынудило власти обеспечить выполнение жителями строгих карантинных мер.

За сутки в Виктории было зафиксировано 127 новых случаев инфицирования, что является наивысшим показателем с момента начала распространения коронавируса. Стоит отметить, что в последний раз австралийские чиновники блокировали передвижение между двумя штатами ровно 100 лет назад, в 1919 году, во время пандемии испанского гриппа.

Нынешнее закрытие границ между штатами может серьезно ударить по экономике Австралии, которая приближается к своей первой рецессии за почти 30 лет.

Несмотря на то, что Австралия справилась с пандемией коронавируса лучше, чем многие другие страны, вспышка в Мельбурне вызвала тревогу властей. В течение последней недели июня в стране регистрировалось в среднем 109 новых случаев COVID-19 в день, тогда как в первую неделю июня - в среднем только девять случаев в день.

По данным американского университета имени Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса, по состоянию на сегодняшнее утро в Австралии инфицированы 8583 человека, летальных случаев 106.

Ранее "Страна" писала о том, что Шмыгаль заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Украине. Также мы сообщали, что в США звезда Бродвея скончался от осложнений коронавируса, с которыми боролся три месяца.