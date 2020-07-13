Победа на выборах в Польше действующего президента Анджея Дуды разделила не только поляков, но и работающих там украинцев на два лагеря.

Одни в целом приветствовали переизбрание Дуды, что означает закрепление нынешней политики, в том числе, по привлечению иностранцев на низкоквалифицированную работу.

Но часть наших соотечественников, наоборот, озабочена, что заработать в Польше станет сложнее. При теперешней власти, которая, мягко говоря, недолюбливает украинских националистов и Бандеру, участились нападки радикалов на украинцев в Польше, а также случаи обманов и даже трудового рабства.

Впрочем, помимо политики у украинских заробитчан в Польше много и чисто экономических проблем. В первую очередь - с трудоустройством в условиях кризиса и пандемии.

Как сейчас живут наши соотечественники в Польше выясняла "Страна".

Дуда и заробитчане

Официально Варшава постоянно зазывает украинцев на работу, но в основном на самую "черную" работу - собирать урожай примерно за 500-600 долларов в месяц. И когда Киев весной пытался не пускать чартеры с заробитчанами за границу, Дуда говорил с Зеленским на эту тему, прося разрешения на выезд для сборщиков урожая. Для заработков в Польше хватает одного биопаспорт и приглашения от работодателя.

Ранее Дуда также благосклонно высказывался в адрес украинцев.

"Эти люди (украинцы) в большинстве случаев находятся в Польшу легально, легально работают, и я не заметил, чтобы они поступили кому какую обиду или нанесли ущерб", - заявил Дуда в эфире радио Maryja два года назад.

Впрочем, на поверку для украинцев оказывается все не так гладко. Заробитчане жалуются, что их все чаще обижают и недоплачивают.

"Часть общества относится к украинцам нейтрально, как к людям, которые приехали к ним заработать копейку. А часть поляков враждебны, обзывают "быдлом" и считают Львов своим городом. И правящая партия, в общем-то, только им подыгрывала, чтобы завоевать голоса националистов. То, что победил Дуда, может означать, что "паны" и дальше могут продолжить издеваться и недоплачивать "рабам"-украинцам", - делится с нами львовянин Игорь Пиддубный, работающий на заводе под Краковом.

Кроме политики, на заработках украинцев сказалась эпидемия коронавируса, во время которой многие лишились работы.

Найти вакансию с нормальной зарплатой и условиями стало намного сложнее. Но даже трудоустроившись, украинцы не защищены от мошенников, а на их места претендуют сами поляки, которые сами потеряли работу из-за коронавируса и согласны идти даже в поля.

Нередко на наших нападают просто из-за "мовы" или национальности.

На днях в селе Погожице под Краковом двое местных сожгли хостел, в котором жила группа из 12 украинских заробитчан.

"Там был какой-то конфликт на межнациональной почве, кричали, чтобы бандеровцы уезжали. Просто на украинцев некоторые злые, что приезжают, якобы отнимают работу и при этом Бандеру любят, которого часть поляков считает бандитом", - рассказала нам местная жительница Мирослава Сойка.

И подобные конфликты, по словам заробитчан, снова не редкость.

"Был какой-то период, когда инциденты между поляками и украинцами, казалось, стихли. А теперь поляки злые из-за карантина, плюс их накручивали власти, что в Украине бандеровцы. Многие сами потеряли работу, в том числе в богатых странах Европы, возвращаются - а тут украинцы повсюду. Вот и срываются на наших", - рассказала "Стране" живущая в Варшаве львовский экономист Галина Фурдак.

Трудности с поиском работы и участившиеся конфликты с поляками сразу сказались на очередях на украинско-польской границе - они уже почти рассосались.

Почти пропали многочасовые "колейки" заробитчан, которые почти месяц штурмовали открытый в середине мая после карантина пеший переход "Шегини-Медика". Теперь, говорят украинцы, проход пешего занимает от получаса до двух часов, что считается очень быстро.

Испортили "малину"

По подсчетам польских агентств по трудоустройству, в Польше сейчас все еще живет и трудится рекордное количество украинцев - от миллиона до полтора.

"Несколько сотен тысяч покинули Польшу с началом карантина, еще в конце марта. Многих уволили, нечем было платить за аренду квартир, к тому же, люди не были уверены, что им оплатят лечение в случае заболевания коронавирусом. Потом в мае был опять массовый наплыв - в основном сезонных работников. Но часть из них вернулась в Украину, поскольку с работой сейчас туго", - говорит нам Малгожата Кульчик, глава варшавского агентства по трудоустройству иностранцев.

Украинцы говорят, что в этом году всю "малину" в прямом и переносном смысле им испортили коронавирус и погода.

"Мало того, что из-за эпидемии поляки снизили ставки с 3 до 2 злотых за лукошко (с 20 до 13 грн) и условия стали хуже - селят в сараях, не кормят. Так еще из-за проливных дождей пропал урожай клубники, малины. Поэтому работы просто нет. И те, кто приезжал в Польшу толпами в мае, сейчас сидят без дела и пытаются найти хоть какие-то подработки. Многие дальше приезжают в никуда по поддельным приглашениям и надеются уже на месте найти работу. Ну или работают на полях в дождях, а это мало того что тяжело, так еще и немного чего насобираешь в этом болоте. Плюс поляки, особенно студенты, сами сейчас хватаются за любую работу, и платят им больше, чем украинцам (по 3 злотых за корзинку ягоды). Короче пропали заработки в этом году", - делится с нами львовянка Оксана Гелей, которая ежегодно ездила в Польшу на заработки.

Поляки отбирают работу

Для поляков, конечно, работа, которую выполняли украинцы, все равно низкооплачиваемая. Но во времена коронавируса они вынуждены соглашаться на места украинцев.

"Люди знают о сложной ситуации на рынке и соглашаются на более низкую зарплату", - сказала "Газете Выборчей" Ивона Шмитковска, президент агентства по трудоустройству.

По словам экспертов, в "мирные" времена молодые поляки летом часто выезжали на работу на морские курорты в Южную Европу.

"Сейчас они остаются в Польше - курорты тоже в кризисе. А деньги нужны, вот и идут туда, куда набирают. Год или два назад такое трудно было себе представить. Да и многие поляки постарше потеряли работу из-за простоев в экономике из-за коронавируса. Так что конкуренция среди заробитчан выросла", - говорит нам Кульчик.

"Есть тенденция к тому, что польские граждане устраиваются на работу, которую только несколько месяцев назад сделали наши восточные соседи", - подтвердил эксперт Бартоломей Потоцкий на польском телеканале "Доброе утро".

С приглашениями труднее

Кроме того, появилась еще одна бюрократическая препона - оформить приглашение работодателю стало сложнее.

"Многие польские предприниматели и сами предпочли бы иностранных работников - известно, что им недоплачивают, штрафуют. С поляками так нельзя, они защищены правами. Но власти теперь стали одобрять все меньше приглашений для иностранцев - предпочтение отдают безработным полякам", - объясняет нам Кульчик.

По правилам, предприниматели обязаны обратиться к воеводе (вроде нашего губернатора) за разрешением на работу конкретного иностранца. Воевода связывается с трудовым отделом региона, чтобы проверить, есть ли заинтересованные в трудоустройстве безработные поляки. И только если таких нет, воевода выдаст разрешение на работу иностранцу.

"Все чаще находят именно поляков на места, на которые претендуют украинцы, до пандемии такой ситуации не было", - подтверждает Потоцкий.

Те украинцы, которые трудоустраиваются в Польше, в основном работают на заводах и стройках, часть - на фермах (если не на ягодах, то в теплицах).

По данным барометра рынка труда Польши, средняя зарплата украинцев - 2,5-3 тыс. злотых (17-20 тысяч гривен).

"Выпрашивают заработанное"

Как рассказывают заробитчане, все чаще происходят инциденты именно в хостелах - украинцев там, бывают, бьют и издеваются, недоплачивают. Причем нередко обманывают и работодатели, и украинские посредники, которые нанимают соотечественников.

"В городе Варка в часе от Варшавы владелица фирмы по установке кондиционеров и хостела Эвелина Тофель издевается над нашими украинцами, как захочет. Украинцы трудятся у нее и живут в ее хостеле. Так свои кровно заработанные должны просить у этой стервы. И что самое ужасное, ей в этом помогает украинка Юлия, которая пишет объявления, что нужны люди на работу, что у них такие классные условия проживания, а на самом деле условия настолько ужасные, что слов не хватает. Эвелина даже бросается с металлической трубой на тех заробитчан, которые не делают так, как она захочет. Мне она грозилась закрыть въезд в Польшу, если буду возражать. Люди у нее просто в рабах, она кричит, что если приезжают по ее приглашениям, то и работать должны только на нее. А вообще хостел у нее нелегальный", - жалуется нам Сергей Габрильчук из Ковеля.

Если посмотреть на объявления в интернете, то поляки действительно ищут заробитчан из Украины, особенно на фермы. Для сезонных работников из Украины въезд в Польшу по-прежнему открыт - пускают с одним лишь биопаспортом и приглашением от работодателя. Карантин они проходят прямо на полях - при условии, что никуда больше не выходят.

Карантин сняли и снова вернули

Туристам из Украины въезд в Польшу по-прежнему запрещен, зато пускают тех, у кого есть ВНЖ/ПМЖ или карта поляка (такой документ о принадлежности к польской нации чуть не у каждого второго жителя Западной Украины), у кого супруги или дети с польским гражданством.

"Пересекала пеший переход в Шегинях 7 июля. За два часа полностью все прошла. Женщину, у которой было мало дней по биометрии, вернули, чемоданы шмонают очень сильно, одну женщину с сигаретами задержали, но с ней даже очень по-человечески обошлись, ни оштрафовали, ни депортировали. Обязательно должен быть листок, где указано, где будете проходить карантин, там должно быть написано: воеводство, город, улица, номер дома и квартиры, код почтовый и ваш личный телефонный номер. Проходила я по приглашению на работу и с биометрическим паспортом, ничего не спрашивали вообще. Приглашение из Гданьска, а карантин прохожу совсем в другом конце Польши, претензий и вопросов к этому не было", - делится с нами львовянка Марта Романова.

Кстати, с 1 июля поляки анонсировали отмену карантина для тех, кто прибыл самолетом, но с 3 июля обсервацию снова вернули для большинства украинцев. При этом для самих поляков, а также студентов, посетителей языковых курсов, ученых, дипломатов карантин не нужен.

В соцсетях нарекают на дискриминацию.

"Вот так летит самолет с людьми, которые были в одной стране, вместе еще потусовались в закрытом пространстве два часа, и часть отправляют на две недели дома сидеть, а часть - гуляй, где хочешь. Известный анекдот про "бьют не по паспорту, а по роже" развернули на 180 градусов. Если вам до сих пор кажется, что во всех этих локдаунах, карантинах и запретах была логика и медицинские аргументы, то пусть так дальше и кажется", - написала на своей странице в Facebook живущая в Варшаве украинская журналистка Елена Бабакова.