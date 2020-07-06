Экс-нардеп Сергей Пашинский, которому вручили обвинительный акт по делу о нападении на Вячеслава Химикуса, назвал его сфальсифицированным и заявил, что дело является попыткой политической расправы.

Видео того, как ему вручали обвинение, экс-депутат опубликовал в Facebook.

"Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня в так называемом "деле Химикуса". 3 июля мне вручен фейковый и фальшивый обвинительный акт", - написал Пашинский.

В опубликованном видео запечатлен момент, когда Пашинскому вручают обвинение. Он заявляет сотрудникам ГБР, что в документе есть множество неправдивой информации, о чем им достоверно известно, а также предполагает, что взамен за ведения дела против него, им предложили те или иные должности.

"В этом обвинительном акте указано, что я, выйдя из машины, кричал: "Химикус, мордой об асфальт". Вы точно знаете, что я этого не говорил... Вам достоверно известно, что одновременно и выстрела и удара по голове не может быть теоретически... Вы это знали, и вы это написали. Когда мои защитники написали ходатайство изучить это, вы им отказали", - сказал, обращаясь к представителям ГБР, Пашинский.

Напомним, по версии досудебного расследования, 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между Сергеем Пашинским и гражданином Химикусом. Во время конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил в мужчину.

Летом 2017 года в Генпрокуратуре закрыли уголовное дело против Пашинского, открытое после указанного инцидента.

А после ухода Луценко с поста генпрокурора, в сентябре 2019 года, в Генеральной прокуратуре Украины отменили постановление о закрытии уголовного дела против экс-нардепа.