На следующем заседании Кабмин может утвердить нового уполномоченного по защите государственного языка - мовного омбудсмена.

Занимавшая эту должность филолог из Николаева Татьяна Монахова ранее уволилась, заявив, что ей не платили зарплату, а на метро и съем квартиры в Киеве она потратила 30 тысяч гривен из семейного бюджета.

На прошлой неделе стало известно, что назначить собираются одного из трех кандидатов, которые выступили перед Кабмином 1 июля. Это давно претендующий на это место Тарас Кремень, скандальный активист из Львова Святослав Литинский и филолог и тренер Светлана Броникова.

Кандидатуру последней поддержал Минкульт в лице министра Александра Ткаченко. То есть ее шансы получить должность сейчас наиболее высоки.

Разбирались, что известно о Светлане Брониковой, которая может стать новыму полномоченным по языку.

Проверяла язык при Порошенко

Броникова Светлана Анатольевна - филолог из Одессы, которая теперь живет в Киеве. Профессор, доктор наук по государственному управлению, кандидат филологических наук, основатель "Школы самопознания Светланы Брониковой".

По образованию - филолог украинского языка и литературы (Одесский национальный университет им. Мечникова (1985-1990). То есть имеет профильный для намечающейся должности диплом.

До 2004 года Броникова работала преподавателем на кафедре украинистики и журналистики в родном университете.

В Одессе будущий омбудсмен была руководителем и ведущей проекта "Моя политика со Светланой Брониковой" на ТРК Глас (2009-2010). А также вела программу, связанную с недвижимостью - причем на русском языке.

Позже Броникова перешла в Национальную академию госуправления при президенте Украины. С 2019 года и по настоящее время - профессор Киево-Могилянской академии.

С 2017 по 2018 год возглавляла аттестационную комиссию академии при президенте Петре Порошенко, которая проверяла владение государственным языком поступающих на госслужбу.

Более 20 лет занимается тренингами в сфере публичной и научной коммуникации.

Была тренером швейцарской Программы EGAP для центров предоставления админуслуг (ЦНАП), программы ПРООН в Украине для лидеров реформ в Донецкой и Луганской областях, Немецко-украинского производственного комплекса LESYA, программы реформирования фискальной службы Украины, программы для сотрудников Администрации Президента Украины и учебной программы для сотрудников корпорации "Юрия-Фарм".

На тренинге для центров предоставления админуслуг в 2018 году. Фото: dnepr.info

Светлана Броникова - автор монографий о том, как юмор и метафора помогают в работе управленцам ("Юмор как коммуникативный ресурс управленца", "Метафора как современная технология управленческого консалтинга).

А также об НЛП в госуправлении ("Метафора как нейролингвистическое инструмент самоуправления государственного служащего", "Элементы нейролингвистического программирования в политическом дискурсе", "Нейролингвистическое программирование как экономико-социальный фактор государственного управления").

И мотивации в изучении украинского языка ("Мотивационные контексты изучения украинского языка").

Ее кандидатуру поддержал министр культуры Александр Ткаченко.

"От министерства рекомендовали Светлану Броникову. Светлана профессиональный филолог, специалист по коммуникациям, известный эксперт по языковым вопросам, автор более 100 исследовательских и учебно-методических работ. Много лет посвятила популяризации и защите украинского языка, пользуется заслуженным авторитетом в общественной и научной среде. Ее взвешенная и уверенная позиция будет служить выполнению обязанностей уполномоченного лучше" - написал он в Facebook.

По словам Ткаченко, окончательное решение будет принято на следующем заседании Кабмина.

Взгляды Светланы Брониковой

Выступая на заседании правительства 1 июля, кандидат предложила три шага для внедрения украинизации в стране. Приводим цитату полностью:

"Первое. Убрать язык из повестки политических спекуляций. Нивелировать основания у политиков для манипуляций. Столько лет вместо условий для развития языка во всех сферах, в частности в самых высоких кабинетах, политики защищали чаще не государственный язык, а себя. Безграмотно, болезненно, используя, например, понятие "родной язык". Родной язык, это язык семьи, мамы. А она не всегда украиноговорящая. То есть - нет политическим спекуляциям, да - конкретным действиям, способствующих функционированию украинского языка, как государственного во всех сферах общественной жизни.

Шаг второй. Активизировать действие закона во всех его механизмах - от разъяснений до государственного контроля. Для этого создать структуру секретариата, создать команду, которая осознает свою миссию. Определить четкие направления деятельности, организовать процессы, процедур, выписать функции каждого на своем месте. Действенный механизм работает для всех участников, обозначенных законом. Меньше соблазнов его нарушать. Где больше действий, там меньше остается места для лозунгов. Спокойно и решительно, толерантно и настойчиво говорить "нет" нарушителям закона. Нет неполноценных языков. Есть люди, которые так себя ощущают и часто потому что не защищены. Закон без действия и механизмов внедрения - тоже своеобразный лозунг.

Шаг третий тоже сложный. Рутина. Ежедневная, скрупулезная, неутомимая. Кто умеет настойчиво работать, тот знает цену рутине. Спланированные повседневные действия делают возможными изменения. Совместная государствообразующая деятельность. Тут хватит работы на всех.

Важны все три шага. Конструкция ненадежна без каждого из них, и только вместе мы обеспечим эту надежность. Спасибо".

Интересно, что Броникова отдает себе отчет в том, что для многих украинский язык не родной. Тем не менее настаивает на его внедрении "во всех сферах жизни".

На своей странице в Facebook Светлана Броникова делится новостями из сферы языка.

Также она любит обсуждать разные темы, связанные с отличием русского и украинского языков.

В основном на своем ФБ Светлана делится новостями по проектам, которыми занимается, в них нет никакой политики.

В то же время, в ее работах встречаются фразы, которые выдают в Брониковой сторонника украинизации. Госязык она рассматривает едва ли не маркером принадлежности к высшей касте. Она считает государственный язык "обиженным" и уверена, что его знание оправдывает претензии чиновников руководить обществом.

Она также считает, что переход на украинский язык "суверенизирует" политику страны.

"Для управленческой (властной) элиты создание истинно украинского коммуникативного пространства интересно не только естественными стремлениями восстановить в государстве достойное положение обиженного языка, но и легитимизировать идею государственности и собственные отчасти претензии управлять обществом, ведь речь объективно создает новый политико-культурный дискурс, который суверенизирует, выделяет именно украинскую политику", - говорится в ее статье "Мотивационные контексты изучения украинского языка".

Одновременно в этой статье она указывает, что формулировка "вы должны учить украинский язык" убивает мотивацию. Что, конечно, никак не коррелирует с содержанием закона, который Броникова будет призвана защищать.

Скандалы вокруг позиции мовного омбудсмена

Должность уполномоченного по защите государственного языка ввели с ноября 2019 года. Им стала Татьяна Монахова, которая обошла Тараса Кремененя, победившего ранее в конкурсе, устроенном омбудсменом Людмилой Денисовой. Она заявляла, что украинизация не просто нужна – ее кроме пряника нужно проводить и кнутом.

Татьяна Монахова - филолог из Николаева. За время своей работы она отметилась заявлением о том, что нужно штрафовать детские кружки за использование русского языка. Также она рассказывала о необходимости украинизировать Донбасс усиленными методами.

Мовным омбудсменом Монахова пробыла около полугода, а в апреле этого года заявила, что уходит, поскольку ей не платили зарплату.

"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование. По Киеву я передвигалась на метро. О каком водителе может идти речь, когда мне отказали даже в служебном жилье", - собщила она подробности своего решения. По ее словам, за время на должности она потратила около 30 тысяч гривен из семейного бюджета.

После этого заговорили, что сменить Монахову может активист из Львова Святослав Литинский, который судился с Арсеном Аваковым и называл русских "свинособаками". Мы уже публиковали интервью с Литинским.

Третьим кандидатом, которого заслушали 1 июля на заседании Кабмина, стал Тарас Кремень, который претендовал на должность еще в прошлом году. Он является соавтором "драконовского" закона о языковой политике, который принял Петр Порошенко на излете своего президентства.

Однако пока сторонников радикальных взглядов на украинизацию к этой должности, как видим, не подпускают. Броникова похожа в этом смысле на относительно умеренную Татьяну Монахову (обе - с русскоязычного юга Украины).

Судьба вакантного места станет известна на следующем заседании Кабмина.