Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что он "не располагает информацией" о возможности скорого вхождения "ЛДНР" в состав России, о чем ранее заявил "экс-премьер ДНР" Александр Бородай.

По словам Пескова, решение о предоставлении гражданства России жителям "ЛДНР" принималось в Кремле исходя из "сугубо гуманитарных соображений". "Что касается каких-то шагов в сторону России, я информацией на этот счет не располагаю", - цитирует его РБК.

При этом пресс-секретарь Путина заверил, что Москва продолжит поддерживать жителей Донбасса, поскольку "мы (имеет в виду Кремль и Киев - Ред.) существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины".

Как сообщала "Страна", в аннексированном Крыму разрешили жителям "ЛДНР" с российскими паспортами не проходить обсервацию после въезда на курортный полуостров.

Напомним, как в Кремле охарактеризовали итоги переговоров с Киевом по особому статусу Донбасса.