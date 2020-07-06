Во вторник, 7 июля, власти "ДНР" откроют проезд через контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" с украинского КПВВ "Новотроицкое". Но пропускать будут лишь тех, кто предварительно подал соответствующую заявку.

Об этом сообщил координатор оперативного штаба, который формирует списки на проезд, Сергей Кондрыкинский в комментарии YouTube-каналу "МАЙ ДНР".

Также, все въехавшие на неподконтрольную Киеву территорию, должны будут пройти двухнедельную обсервацию в больнице Донецка.

При этом, как сообщают местные СМИ, для выезда на подконтрольную Киеву территорию необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории, подконтрольной Украине.

Завтра "ДНР" собирается открыть пункт пропуска "Еленовка". Видео: YouTube/МАЙ ДНР

Напомним, что коридор "Новотроицкое-Еленовка" в последний раз открывали 22 июня. Уже к утру там находились около 70 машин и 50 человек пешей очереди. Спустя почти неделю, 28 июня, "власти" решили закрыть все КПВВ из-за угрозы распространения коронавируса.

Также "Страна" писала, что Организация объединенных наций призвала все стороны конфликта принять скоординированные и реалистичные меры для возобновления нормальной работы пропускных пунктов на линии разграничения на Донбассе.