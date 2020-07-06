В Кривом Роге задержана преступная группа из семи человек (возраст: 20-53 лет), которая изготавливала наркотики, а затем сбывала их через интернет путем закладок. Ежемесячная прибыли "предприятия" составляла около полутора миллионов гривен. В течение суток 4 июля полицейские провели более 40 санкционированных обысков и изъяли наркосодержащие лекарственные препараты, метамфетамин, каннабис, опий, травматический пистолет, патроны, технику и денежные средства. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"В отношении членов преступной группы, которые изготавливали и сбывали наркотические вещества в Кривом Роге, то сегодня шестерым из них избрана мера пресечения содержание под стражей, еще одному избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Предварительно установлено, что ежемесячно члены группы получали незаконную прибыль в размере около полутора миллионов гривен", - сообщил заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Тарас Воликов.

В состав преступной группы входили четверо местных мужчин и три женщины. Четверо из них ранее судимы за совершение аналогичных преступлений. Установлено, что между самими злоумышленники было четко разделены полномочия: одни отвечали за изготовление, диспетчер координировал заказ, а другие непосредственно занимались сбытом путем закладок и через Интернет.

Правоохранители продолжают работу по установлению места нахождения и документирования преступной деятельности других участников группы.

В этот же день, 4 июля, сотрудники Криворожского отдела полиции в одной из аптек в Металлургическом районе провели санкционированный судом обыск, во время которого изъяли 2000 таблеток, 20 ампул, в состав которых входит псевдоэфедрин и почти 22 тысячи гривен, полученных от продажи препаратов.

"Правоохранители задокументировали факт продажи провизором таблеток, в состав которого входит псевдоэфедрин, без соответствующего разрешения. Сейчас 50-летнюю женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщил замначальника полиции Днепропетровской области.

По данным следствия, работники аптеки длительное время незаконно реализовывали лекарственные препараты, в состав которых входили наркотики и прекурсоры.

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