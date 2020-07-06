Клип народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Санченко, в котором он зачитал рэп про законопроект о молодежи, не нашел одобрения пользователей: ролик набрал 233 лайка и почти в 6 раз больше дизлайков - около 1,2 тысяч.

Это следует из данных под клипом на YouTube.

На ролике, который 31-летний парламентарий опубликовал 27 июня, он читает рэп о важности своей инициативы, параллельно называя важные аспекты в развитии современной молодежи Украины.

Почти за неделю видеоролик просмотрели больше 90 тысяч пользователей, поскольку аккаунт, который принадлежит "Слуге народа", заплатил за его рекламу. Но он понравился далеко не всем.

"Палец вверх" нажали 233 пользователя, в то время как "дизлайк" поставили 1 200 человек.

Комментарии под клипом также в большинстве случаев негативные.

"Вы надоели со своими видосиками. Идите работать, а не ерундой занимайтесь. А то полная Верховная Рада музыкантов, спортсменов и "официантов для олигархов...", — написал пользователь Тарас Анатолиевич.

"Ролик был снят за деньги налогоплательщиков. П.с. ролик полная дичь. Позорище", — считает Валерий Малинин.

"Креативно, интересно, позитивно... Не знаю личных качеств этого депутата, но членство в Зеленых... Это уже как клеймо", — утверждает пользователь Cerg Kp.

Отметим, что положительных или даже нейтральных комментариев к видео не было.

Клип нардепа Александра Санченко набрал в шесть раз больше дизлайков. Видео:

Напомним, что Санченко прошел в парламент по списку "Слуги народа" вместо Ирины Венедиктовой, которая тогда была назначена на должность руководителя Госбюро расследований. Присягу нардепа он принес 17 января 2020 года.