В рейтинге одного из крупнейших интернет-порталов статистики Ли.ру восьмое место среди сайтов украинцев в разделе "путешествие" занял сайт об отдыхе в Крыму.

Соответствующие данные обнародованы на сайте LiveInternet.ru.

Так, согласно данным за последние семь дней, первые строчки в рейтинге занял сайт "Кирилловка - базы отдыха и пансионаты на Азовском море, на втором и третьем месте - сайт с расписанием поездов. Вслед за ними популярным среди украинцев остается поиск отдыха в Бердянске. На 5 месте оказался портал "Дороговказ", в котором собраны лучшие достопримечательные туристические места в Украине. Вслед за ним расположился "гостиничный комплект "Бриз", на курорте Затока. На 7 месте "каталог пансионатов, баз отдыха - 2020". Далее, на 8 месте оказался сайт "отдых в Крыму - квартиры и частный сектор". Вслед за ним расположился пансионат "Бриз дэ Люкс", который предназначен для "обеспеченных клиентов". На 10 месте среди популярных сайтов для отдыха оказался украинский портал "Ukraine".

Так, согласно сервису Google Trends, основной вал запросов идет из Донбасса и самого Крыма.

Напомним, с 1 июля "ДНР" и "ЛНР" открыли границу на выезд в Россию для всех желающих. При этом самоизоляцию по возвращении в "республику" из РФ - отменили. А 6 июля, как сообщил "глава" Крыма Сергей Аксенов, жители "ЛНР" и "ДНР" с российскими паспортами уже могут не проходить обсервацию после въезда в полуостров. На 14 дней должны быть изолированы лишь те люди, которые приезжают из зарубежных стран.