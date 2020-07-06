Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны пройти "под украинскими флагами избиркомов с украинскими партиями, СМИ и законодательством", но на текущий момент он не видит, "как они там могут происходить".

Об это Данилов сказал в интервью "УП".

Одновременно секретарь СНБО Украины допускает возможность неких компромиссов и изменений в процессах на Донбассе в будущем.

"Что касается выборов на Донбассе, то должны сложится определенные условия, чтобы они там прошли. На сегодня, на день нашего общения я не вижу, как там могут происходить выборы. Но они должны проходить на украинской территории, над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы. Они должны происходить по украинскому законодательству, по украинской Конституции, и украинская Центральная Избирательная Комиссия должна их там проводить. Пока мне сложно представить такие условия", - сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский очень много уделяет внимания этому вопросу, а также работе групп в Минском и Нормандском форматах. "Компромиссы? Да, они возможны, но есть определенные границы, через которые мы переходить не можем", - сказал секретарь СНБО Украины.

Как сообщала "Страна", в этом же интервью Данилов заявил, что вторым языком в Украине должен быть английский. Он считает, что русский язык не должен быть вторым государственным.

Напомним, что Сергей Сивохо рассказал в интервью спецкору "Страны" Олесе Медведевой о том, почему буксует мирный процесс на Донбассе.