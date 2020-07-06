В Донецке "полиция" задержала 29-летнего Григория Синченко, которого ранее в рамках обмена пленными передавали Украине. В "ДНР" заявляют, что он вернулся обратно нелегально, чтобы отомстить и устроить серию терактов.

Об этом пишут местные СМИ.

Отметим, что впервые Синченко был задержан в "ДНР" по подозрению в подрыве торговых киосков и линии электропередачи в 2016 году. А в 2017 году в рамках обмена его передали Украине. Он заявил о пытках, которым подвергался в Донецке.

Позже Синченко решил снова отправиться в Донецк, чтобы отомстить. В октябре 2019-го его снова задержали "спецслужбы ДНР". Но в конце мая 2020 года ему удалось сбежать.

Теперь в донецком "МВД" сообщили, что Синченко поймали, когда тот хотел совершить серию взрывов. Утверждается даже, что мужчина заложил самодельное взрывное устройство на объекте транспортной инфраструктуры, в результате взрыва которого была повреждена опора железнодорожного моста в Пролетарском районе Донецка.

Кроме того, в донецком "МВД" утверждают, что Синченко заминировал опоры линий электропередачи в Шахтерске и Иловайске, однако не все взрывные устройства сработали. Также сообщается, что один из взрывов привел к повреждению оборудования оператора мобильной связи

Сообщается также, что якобы мужчина пытался заложить взрывное устройство под автомобиль, который, по его мнению, принадлежит сотруднику "полиции". После этого его и задержали.

Напомним, в конце июня "ДНР" снова закрыла границу с Украиной.

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