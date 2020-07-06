91-летний итальянский композитор Эннио Морриконе, который скончался в больнице Рима, при жизни сам написал некролог по случаю своей смерти.

Об этом пишет La repubblica.

"Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", - говорится в некрологе.

Также композитор высказал надежду, что его родные понимают, как сильно он их любил.

Как выяснилось, написанный маэстро текст обнаружили его родственники, они уверяют, что Морриконе составил некролог еще до своего падения и перелома бедренной кости, который привел к смерти.

Кроме того, Эннио Морриконе просит организовать скромные похороны и не слишком плакать по нему.

"Есть только одна причина, которая заставляет меня просить устроить частные похороны, я не хочу никого беспокоить", - написал композитор.

Ранее "Страна" писала о том, что мы запомним о самом известном композиторе мирового кино.

Также мы публиковали самые известные мелодии Морриконе от "Спрута" до "Омерзительной восьмерки".