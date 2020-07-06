Во вторник Конституционный суд начинает рассматривать отмену закона о тотальной украинизации. 7 и 9 июля пройдет стадия дебатов.

Иск подали депутаты от "Оппозиционной платформы" и "Оппоблока" еще в Раде предыдущего созыва - через месяц после подписания закона президентом Порошенко.

Этот документ вводит принудительную украинизацию всех публичных сфер. А с ней и пост языкового омбудсмена, который может налагать штрафы и вообще имеет огромные полномочия - вплоть до вмешательства в работу частных компаний, использующих русский язык на внутренних совещаниях.

Не говоря уже о сфере услуг, образовании, прессе, книгопечатании и других, где традиционно сложилось двуязычие. Которое новый закон ломает через колено.

Конституционный суд имеет все полномочия отменить либо весь закон, либо отдельные его положения: несоответствие документа Основному закону очевидно даже для международных наблюдателей (закон раскритиковала Венецианская комиссия). Однако решение будет прежде всего политическим.

Отмена через КС была бы для Зеленского удобным поводом сгладить языковые противоречия, формально оставаясь в стороне. И не мучаясь с проведением поправок в скандальный закон через Раду.

"Страна" разбиралась, что известно о завтрашнем суде по "мовному" закону.

О чем говорится в иске

На отмену закона подали еще в июне 2019 года - при старом составе Верховной Рады. Документ подписал 51 народный депутат - сегодня большинство из них входят во фракцию "Оппозиционной платформы".

По мнению подписантов, закон о тотальной украинизации не соответствует ряду предписаний Конституции, поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков нацменьшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам.

В частности, речь о статье №10 конституции, которая гарантирует защиту и свободное развитие русского языка.

Нардепы убеждены, что такой закон нарушает право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины (это закреплено в статье №11).

То есть сужается объем уже уществующих прав и свобод, что недопустимо по Конституции.

Кроме того нарушается статья 24 Основного закона, которая запрещает давать привилегии в том числе по языковым признакам. А они в порошенковском законе предоставляются, например, языкам ЕС, в ущерб русскому (в частности, в образовании).

Также депутаты считают, что закон о тотальной украинизации принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов, что "ставит под угрозу применение такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права, как принцип правовой определенности".

Одновременно закон противоречит Европейской хартии языков национальных меньшинств.

Депутаты требуют признать закон неконституционным и отменить его в целом.

У Порошенко готовят улицу

Накануне рассмотрения дела в Конституционном суде, обострились споры вокруг мовного закона.

Сторонники моноязычия (точнее - изгнания русского языка из всех публичных сфер) начали высказываться за сохранение статус-кво.

Ожидаемо об этом заговорили в "Европейской солидарности" Порошенко.

"Страна-агрессор, ее лидер Владимир Путин до сих пор мечтают о том, чтобы закон отменили, мечтают о том, чтобы "нікакого украінского язика ваабще не било, патаму што ми адін народ"", - заявил один из соавторов мовного закона Николай Княжицкий, который пообещал прийти на рассмотрение дела в Конституционный суд.

Интересно, что сам он утверждает, что права русскоязычных закон не нарушает. При этом тут же намеренно коверкает русский язык, "цитируя" Путина.

Параллельно "Европейская солидарность" начинает выводить на улицы своих сторонников. Так, сегодня небольшой митинг с характерными лозунгами "Армия, мова, вира" прошел в Ивано-Франковске.

Правда, не совсем понятно, как именно страдает украинский язык именно в этом регионе, где все предельно украинизировано. Но, видимо, отдельные ивано-франковцы считают, что жить как они обязаны также русскоязычные граждане Украины из юго-восточных регионов.

Отменят ли закон?

Активность партии экс-президента объясняется не только соображениями пиара.

С одной стороны "Слуги народа" демонстрируют языковую "рукопожатность", торпедируя любые инициативы дать послабления русскому языку.

Так, в июне законопроект о сохранении русских школ нардепа Макса Бужанского не прошел профильный комитет Верховной Рады (русскоязычных школьников переводят на мову с 1 сентября). То есть "зеленая" команда в общем и целом продолжает начатый еще при Порошенко курс.

С другой - есть ненулевая вероятность того, что украинизаторский запал "слуг народа" - это отвлекающий маневр, а на самом деле у Зе хотят отменить весь закон или его часть через суд. И помогут принятию соответствующего решения в КС.

Это было бы идеальным вариантом для президента, который будучи формально не при чем, выполнит одно из своих предвыборных обещаний - пересмотреть часть украинизаторских норм. Это гораздо проще, чем проводить поправки через Раду через громкое уличные протесты Порошенко и националистов.

Главный бонус для Зе - это пас своим избирателям на юго-востоке, которые голосовали не столько за Владимира, сколько против Петра с его "армией, мовой, вирой". Отмена одного из самых одиозных законов предыдущей власти может остановить падение рейтинга президента в указанных регионах.

Это по большому счету последний шанс для Зеленского показать - настроен ли он отменять перегибы в украинизации или нет.

Что написано в законе об украинизации

Закон "Об особенностях функционирования украинского языка как государственного" фактически вводит запрет на использование языков нацменьшинств во всех публичных сферах. Прежде всего, это коснется руского языка, которым в быту пользуется как минимум половина граждан.

На законодательном уровне русский язык полностью исключается из трудовых отношений, сферы образования, науки, культуры, СМИ, сферы обслуживания - магазинов, кафе, спортклубов, документооборота и других сфер жизни.

Украинский язык уже стал обязательным в школах и садиках, украинизируется медицина (диагнозы, рецепты, справки, назначения, медкарта), весь документооборот и уставные отношения в армии - на украинском языке. На украинский язык перешла наука. При этом разрешается делать публикации на языках Евросоюза. Защищать диссертации можно на украинском или английском.

С 16 ноября этого года вступят в силу очередные положения языкового закона. Они коснутся сферы обслуживания. Кассиры в супермаркетах и официанты в ресторанах должны говорить только на украинском языке. Новые правила коснутся и интернет-магазинов, интернет-каталогов и сайты, которые что-либо продают. В интернете можно будет дублировать информацию и другими языками. С этой же даты - украинизируются все этикетки всех товаров.

Постепенно вступят в силу и другие нормы закона. Среди них создание Нацкомиссии, которая будет экзаменовать иностранцев, желающих получить паспорт гражданина Украины. Украинизируют театр, отечественное кино, где реплик на других языках должно быть не более 10% от общего объема. Тиражи книг на других языках не могут быть больше тиража на украинском. В точках распространения книжной продукции не менее 50% должны составлять издания на украинском языке. Чиновники должны будут сдавать экзамен на владение украинским языком.

С 2021 года должны украинизировать печатные издания. Тираж на другом языке не может превышать украинкий, за исключением крымско-татарской прессы и газет и журналов на языках Евросоюза.

С 2022 на украинский переведут интернет-СМИ. А за нарушение языкового закона начнут штрафовать.

С 2024 года вводится ответственность за унижение или пренебрежение к украинскому языку. Наказние предусматрвиает штраф, а в отдельных случаях арест и даже лишение свободы. Квоты на украинский язык для общенациональных телеканалов вырастут до 90%.

С 2030 года ВНО будет только на украинском (кроме иностранных языков).