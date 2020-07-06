Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы о подготовке украинского флота к войне с РФ является глупостью.

Слова чиновника цитируют "РИА Новости".

"Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке", — сказал он.

Напомним, что командующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Нежипапа заявил, что ВМС готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Он добавил, что может быть много потерь, в том числе среди гражданского населения.

Чуть позже появилась реакция российских чиновников, которые заявили, что слова Неижпамы могут быть "либо провокацией, либо показателем отсутствия головы".