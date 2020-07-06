После резкого роста числа новых случаев коронавируса в июня сейчас заболеваемость в Украине пошла на спад. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на сайте главы государства.

"Показатели Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил также о сокращении количества больных медицинских работников. На данный момент их 6%.

"Уменьшение количества медиков, которые заражаются коронавирусом, показывает, что все старания власти по защите медицинских работников на передовой были правильными и имеют результат. Помню, в начале эпидемии больные медики составили пятую часть всех зараженных. Теперь такое же тщательное внимание надо уделять общественным местам", - подчеркнул Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве второй день снижается число новых случаев коронавируса.

Также мы сообщали, что Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины, по данным на 6 июля.