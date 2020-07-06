В Украине трансплантацию органов ожидают более 5 000 человек. В свете этого в Минздраве создали отдельное подразделение для развития этой сферы медицины в рамках медреформы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

"Надо очень серьезно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а значит доступнее для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга за более низкую цену может привлечь иностранцев", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Максим Степанов подчеркнул, что в Минздраве уже расширяют перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Глава Минздрава считает, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы.

В декабре 2019 года в Верховной Раде приняли, а президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку (418-IX)". Документ регулирует вопросы трансплантации анатомических материалов человеку, гармонизирует законодательство Украины с международными актами и автоматизирует процессы благодаря постепенному внедрению Единой государственной информационной системы трансплантации органов и тканей.

Как сообщала "Страна" за несколько дней до этого, 4 июля, во Львовской больнице скорой медицинской помощи успешно завершилась операция по пересадке сердца. За последние 15 лет это третья подобная операция в Украине.

Также напомним, как под мэрией Киева бастовали врачи, которые лишились зарплат из-за медреформы.