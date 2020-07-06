Многоэтажный дом в Новой Каховке, загорелся по вине жильца, который уснул пьяный с сигаретой. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Об этом со ссылкой на руководителя отдела коммуникации полиции Херсонской области Татьяну Пшонь сообщает "Общественное радио".

"Полицейские установили, что к возгоранию причастен 38-летний житель дома. Также выяснили, что он употреблял дома алкогольные напитки, после чего решил покурить и уснул на диване, - рассказала она.

По словам Пшонь, мужчину обнаружили и разбудили соседи, когда квартира уже пылала. Они услышали запах дыма и начали стучать в дверь. После того, когда в квартире никто не открыл, соседи выбили входную дверь и увидели пьяного мужчину.

Отмечается, что правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как сообщил мэр Новой Каховки Владимир Коваленко, деньги на ремонт кровли дома будут выделять из городского бюджета. По предварительным подсчетам, ремонт может стоить около 2 миллионов гривен.

Напомним, вчера, 5 июля, загорелась многоэтажка в Новой Каховке. На месте проешествия работала следственно-оперативная группа местного отделения полиции и эксперты.

Мы рассказывали, что жители этого дома отказались ночевать во временном жилье, которые им представила местная власть. Вместо этого ночь они провели в сгоревшем доме.