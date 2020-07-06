На сайте Верховной Рады опубликовали тексты президентских законопроектов, направленных на создание в Украине привлекательного инвестиционного климата путем внедрения института "инвестиционных нянь".

Речь идет о таких проектах законов:

о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями №3760 от 01.07.2020

о внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями №3761 от 01.07.2020

о внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса №3762 от 01.07.2020

В пояснительной записке указано, что многие инвесторы, которые рассматривали Украину как возможное место для вложения инвестиций, выбрали другие страны, где они могли иметь конкурентные инвестиционные стимулы.

"Опыт Сербии, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и других стран показывает, что наличие инструментов государственной поддержки инвестиционных проектов является существенным конкурентным преимуществом в контексте наращивания объема стратегических инвестиционных проектов", - сказано в документе.

Законопроектом №3760 предлагается:

определение форм (инструментов) предоставления государственной поддержки инвестиционным проектам со значительными инвестициями.



Так, предусматривается закрепление статуса государственного учреждения, в состав которого входят инвестиционные менеджеры и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Это и есть т.н. "инвестняни".



Государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых льгот (освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования (оборудование), предоставление права на пользование земельным участком для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы за специальными условиями и т.д.



Общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Так, предусматривается закрепление статуса и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Это и есть т.н. "инвестняни". Государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме (освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования (оборудование), для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы за специальными условиями и т.д. Общий объем государственной поддержки в проект. определение требований к инвесторам, которые могут претендовать на господдержку. О них "Страна" уже писала.





введение института специального инвестиционного договора , который будет заключен между инвестором и правительством Украины.





, который будет заключен между инвестором и правительством Украины. регламентация процедуры подготовки заявок и принятия решения о целесообразности или нецелесообразности заключения специального инвестиционного договора.





определение гарантий прав инвесторов, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями.

Законопроектом №3761 о внесении изменений в Налоговый кодекс, предлагается:

с 1 января 2021 до 1 января 2035 (но не более срока и объема предоставления государственной поддержки, определенных в специальном инвестиционном договоре) освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу инвестором на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями в рамках выполнения специального инвестиционного договора, заключенного в соответствии с Законом Украины "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями",





операции по ввозу инвестором на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта со значительными инвестициями в рамках выполнения специального инвестиционного договора, заключенного в соответствии с Законом Украины "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", упомянутое оборудование должно быть новым и изготовленным не ранее чем за 3 года до даты регистрации инвестиционного проекта со значительными инвестициями, а его перечень и объемы будут определяться Правительством Украины вместе с заключением соответствующего специального инвестиционного договора;





со значительными инвестициями, а его перечень и объемы будут определяться Правительством Украины вместе с заключением соответствующего специального инвестиционного договора; освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятий прибыль предприятия-инвестора со значительными инвестициями;





со значительными инвестициями; освобождение от налога на прибыль предусмотрено применять после введения в эксплуатацию объекта реализации инвестиционного проекта на протяжении пяти лет в пределах срока действия специального инвестиционного договора;





на протяжении пяти лет в пределах срока действия специального инвестиционного договора; обязательным условием применения освобождения от налога на прибыль предприятий является выполнение инвестором со значительными инвестициями своих обязательств по специальным инвестиционным договором;





не распространять на решения органов местного самоуправления по ставкам земельного налога и предоставленных льгот по уплате земельного налога за земельные участки, предоставленные в установленном порядке и используются в рамках реализации инвестиционных проектов;





за земельные участки, предоставленные в установленном порядке и используются в рамках реализации инвестиционных проектов; предоставить право органам местного самоуправления устанавливать ставки платы за землю за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, используемых в рамках реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями, в размере меньшем, чем размер земельного налога, установленного решением соответствующего органа местного самоуправления.

При этом по проекту закона общая сумма высвобожденных от налогообложения средств учитывается в составе совокупного объема предусмотренной специальным инвестиционным договором государственной поддержки инвестиционного проекта со значительными инвестициями и соответствующие стимулы применяются в пределах установленного в соответствии с законом максимального общего объема государственной поддержки.

Вступление в силу соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины предлагается с 1 января 2021 года.

Законопроектом №3762 о внесении изменений в Таможенный кодекс предлагается:

с 1 января 2021 до 1 января 2035 (но не более срока и объема предоставления государственной поддержки, определенных в специальном инвестиционном договоре) освободить от налогообложения ввозной пошлиной оборудования , которое ввозиться на таможенную территорию Украины инвестором для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями в рамках выполнения специального инвестиционного договора.





, которое ввозиться на таможенную территорию Украины инвестором для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями в рамках выполнения специального инвестиционного договора. Такое оборудование должно быть новым и изготовленным не ранее чем за 3 года до даты регистрации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.





до даты регистрации инвестиционного проекта со значительными инвестициями. Перечень и объемы такого оборудования будут определяться правительством Украины вместе с заключением соответствующего специального инвестиционного договора.

Напомним, Украине нужны 50 млрд долларов инвестиций, чтобы уменьшить износ фондов до 48%.

Также мы писали, что Зеленский поручил новому послу в США увеличить американские инвестиции в Украину.