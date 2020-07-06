В воскресенье вечером, 5 июля, в Польше произошла авария при участии двух автобусов и одного микроавтобуса. В результате 14 человек получили травмы.

Об этом сообщает Miastokolobrzeg.

Так, инцидент произошел между населенными пунктами Рогово и Дзьвижино в Западнопоморском воеводстве. Правоохранители сейчас продолжают изучать детали аварии.

Предварительно сообщается, что столкнулись два автобуса, которые ехали в противоположных направлениях. В ходе этого был задет припаркованный рядом микроавтобус.

Всего в транспортных средствах было 19 человек. Из них 14 получили травмы различной степени тяжести. Пятерых пришлось госпитализировать при помощи медицинских вертолетов.

В Польше столкнулись три автобуса. Видео: Youtube/miastokolobrzeg

Водитель одного из автобусов получил серьезные травмы. Он находится под присмотром медиков.

В Польше столкнулись три автобуса. Фото: miastokolobrzeg.pl

Несколькими днями ранее мы писали, что в Польше около города Богуславице, где 2 июля произошло ДТП, пострадали 31 человек, 4 - находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в четверг, 2 июля, возле польского города Богуслувице Силезского воеводства пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Ранее в МИД Украины заявили, что в результате пострадали 16 украинцев.