В 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которая базируется в Житомире, покончил с собой 19-летний солдат срочной службы. Парня нашли повешенным вечером в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщается на странице воинского подразделения в соцсети.

"Вечером 5 июля 2020 г., во время вечерней проверки стало известно об отсутствии военнослужащего срочной службы, 2001 года рождения. В результате поиска, на отчужденной территории было найдено повешенное тело военнослужащего без признаков жизни", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной самоубийства стала неразделенная любовь. Продолжаются следственные действия.

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