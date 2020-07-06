Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы медиа Арлему Дезиру с просьбой проанализировать новую версию скандального законопроекта "О медиа".

Его просят оценить предлагаемый Раде закон на предмет соблюдения в его тексте обязательств по защите свободы слова, взятых на себя Украиной в рамках членства в ОБСЕ. Данный законопроект ранее подробно изучила "Страна".

Об этом говорится в Facebook председателя НСЖУ Сергея Томиленко в понедельник, 6 июля. В НСЖУ отмечают, что нынешний законопроект "о медиа" - "это о санкциях и контроле, а не о защите медиа или журналистов".

"Как известно, Комитет гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект, который по мнению НСЖУ и многих журналистов и СМИ содержит угрозы сворачивания свободы слова в Украине. В частности, проект предлагает усиление роли Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, сделав его государственным регулятором еще и онлайн-медиа и печатных СМИ. Несмотря на то, что постоянно звучит критика работы Нацсовета как регулятора телевидение и радио, которого обвиняют в политической ангажированности", - отмечается в сообщении главы НСЖУ.

Вместе с тем, в обращении отмечается, что "доработанный" законопроект "О медиа" содержит положения, которые критикуются многими украинскими журналистами и СМИ.

"Соблюдение авторитетных стандартов ОБСЕ в вопросах свободы слова поможет избежать ошибок и создать законодательство, которое позволит найти баланс и защитить свободу слова и гарантированные интересы граждан", - говорится в тексте обращения к ОБСЕ.

В НСЖУ также пригласили экспертов офиса ОБСЕ Арлема Дезира принять участие в дискуссиях о потенциальном внедрении норм законопроекта "о медиа", которые будут проходить по инициативе НСЖУ.

Ранее НСЖУ и многие известные журналисты выступили с требованием снять с рассмотрения законопроект "О медиа", который, по оценкам журналистов, на самом деле является законопроектом о защите власти от журналистов, документом о санкциях, и о контроле за распространением информации, мнений.

"Заниматься усилением регулирования медиа в то время, когда в стране одни независимые СМИ прекращают деятельность, а другие – сокращают объемы и увольняют работников, – это демонстрировать абсолютную нечувствительность власти к реальным потребностям общества", - говорится в обращении НСЖУ к ОБСЕ.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Как сообщала "Страна", 6 июля на сайте Рады опубликовали скандальный доработанный проект закона "О медиа". В целом закон стал еще более репрессивным по отношению к медиа, чем его предыдущая версия.

Напомним, что еще несколько месяцев назад представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир раскритиковал законопроект "О медиа" и заявил, что его нужно изменить для того, чтобы он больше соответствовал международному законодательству:

"Правовой анализ также вызвал обеспокоенность из-за возможности наложения штрафов на определенные средства массовой информации, запретив их распространение на основе очень широких и размытых формулировок", - говорится в отчете Арлема Дезира. По его мнению, этот документ снизит свободу средств массовой информации и негативно повлияет на свободу выражения мнений и доступ к информации в Украине.