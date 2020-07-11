Праздник святых апостолов Петра и Павла выпадает на 12 июля. Это дата окончания Петровского поста и один из главных церковных праздников лета. Его дата не меняется из года в год и служит именинами обладателям имени Петр и Павел. Кстати, у наместника Киево-Печерской лавры - владыки Павла (в миру Петр Лебедь) - сегодня двойные именины.

Кто такие Петр и Павел

Петр и Павел - последователи Иисуса Христа, проповедовавшие христианство по всему миру. Их называют первоверховными апостолами - за значимость для церкви.

Праздник объединяет имена двух святых угодников, несмотря на различия в их характере и неодинаковый путь к вере. Так, Петр был из простой семьи, занимался рыбным помыслом и отличался вспыльчивым нравом. Он первым назвал учителя Христом и успел трижды отречься от него перед распятием, а после всю жизнь каялся, чтобы искупить вину. Павел был родом из богатой образованной семьи римлян, учеником фарисея Гамалиила, он не участвовал в библейских событиях, но был призван к апостольскому служению после воскресения Христа.

Известно, что оба апостола приняли мученическую смерть за веру. Их казнили 12 июля в Риме - с разницей в один год.

Что можно и нельзя делать в День Петра и Павла

Накануне Петра и Павла в доме проводят генеральную уборку, к 12 июля оканчивается Апостольский пост, поэтому верующие приходят в храм помолиться апостолам - об исцелении от болезней. После службы полагается трапеза с рыбой и вином. Считалось, что собираясь всей семьей за одним столом, в семью привлекают мир, здоровье близких и благополучие. Главное - избегать шумных пиршеств, чрезмерного веселья и злоупотребления алкоголем.

Работа в этот день не должна быть связана с домашней рутиной, положено заботиться о ближних и заниматься богоугодными делами. Запрещается думать о плохом и ссориться.

Купаться в праздник не рекомендуется - воду обычно освящали, чтобы был хороший улов. Также в Петров день оканчивались "купальские празднования" и с 13 июля начинался период летних свадеб.

С 15 июля начинались активные работы в поле: первая прополка, подготовка к сенокосу и жатве.

Праздник приходится на середину лета, а после него световой день постепенно убывает. Поэтому в народе говорили: "Петр и Павел день убавил", "Петровка проходит – половина лета уходит".

Также есть много погодных примет на праздник. Так, если на Петровки идет дождь - урожай будет богатым. Если 12 июля холодно - впереди будет голодный год.