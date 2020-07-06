В понедельник, 6 июля, Украина приняла товарный состав из Китая. На железнодорожную станцию Киев - Лиски прибыл контейнерный поезд из Уханя, который стал эпицентром распространения Covid-19 на планете. Стоит отметить, что именно из Уханя в Киев это был первый рейс.

Поезд доставил из КНР 43 товарных контейнера. В числе грузов - сульфат магния, всевозможное оборудование, алюминиевые рамы, одноразовые шприцы, продукция легкой промышленности.

Протяженность маршрута поезда составила 9,5 тысяч км, как передает ЦТС. Из Уханя поезд выехал 16 июня. Соответственно, весь путь состав преодолел за 20 суток.

"Расчетное время на преодоление этого расстояния составляет около 15 суток. Это показатель, который обеспечит конкурентность сухопутного маршрута перевозок товаров из Китая по сравнению с другими логистическими решениями. Планируем, что поезда из КНР будут курсировать еженедельно с последующим увеличением периодичности.

Ранее по территории Украины железнодорожным транспортом осуществлялись только транзитные перевозки грузов в сообщении Китай - страны Западной Европы - Китай. Сейчас мы рассматриваем еще ряд новых маршрутов контейнерных поездов", - так прокомментировал рейс и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Китайская сторона пояснила торжественную встречу поезда в Украине желанием символически продемонстрировать победу над коронавирусом в Ухане.

Напомним, что первый (после начала пандемии- Ред.) контейнерный поезд из Китая Украина приняла еще 8 июня. Этот рейс был выполнен из Яньтая. В течение пяти суток поезд достиг погранперехода между Китаем и Монголией (станции Эрлянь и Замын-Уудэ). Далее маршрут пролегал по территории Монголии до погранперехода Сухэ-Батор - Наушки, затем транзитом по территории РФ до украинского погранперехода Зерново, а далее в Киев на терминал "Лиски".

На 26 июня из Китая запланирована отправка еще одного контейнерного поезда в Киев - в этот раз из Наньчана.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин изменил состав правления "Укрзализныци".