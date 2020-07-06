Жители многоэтажного дома в Новой Каховке, который вчера сильно пострадал от пожара, отказались ночевать во временном жилье, которые им предоставила местная власть. Вместо этого ночь они провели в сгоревшем доме.

Об этом говорится в материале "ТСН".

Так, ни одна из семей-погорельцев не согласилась на условия, которые им предложила местная власть. Людям предоставили места в детском саду, бывшем санатории и детском инфекционном отделении, которое готовили для больных коронавирусом.

Как известно, полностью выгорели четыре квартиры. Еще десять подтоплены водой из-за ликвидации возгорания.

Для оценки ущерба сегодня на место выедут чиновники, которые будут осматривать состояние многоэтажки.

Напомним, вчера в многоэтажке Новой Каховки произошло сильное возгорание, которое переросло в пожар. Огонь охватил крышу здания. Предварительной причиной тогда называли семейную ссору.

Позже в полиции заявили, что задержали виновника пожара. Ним оказался 38-летний житель дома, который уснул пьяный с сигаретой. Соседи мужчины услышали запах дыма, который шел из его квартиры и начали стучать в дверь.