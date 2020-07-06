В Испании секретарь местной Социалистической партии рабочих в городе Торрелавега Бернардо Бустильо был вынужден подать в отставку после того, как он случайно принял душ со включенной камерой во время онлайн-встречи с коллегами и журналистами.

Об этом пишет Independent.

Сообщается, что встреча в видеочате затянулась с 08:00 до 17:00 и не близилась к концу, поэтому Бернардо Бустильо, чтобы успеть отвезти дочь на занятия, а потом и пойти на вторую работу (он работает на полставки тренером по плаванью), решил отнести ноутбук в ванную и сходить в душ.

Однако политик забыл отключить видеокамеру. Видео, очевидно, благодаря журналистам, быстро появилось в сети. После этого инцидента Бустильо решил подать в отставку, хотя и отметил, что не видит в своем поступке ничего постыдного, ведь он просто хотел успеть закончить все свои дела.

"Я не могу не сожалеть о том, что конец моей политической жизни, которую я всегда считал временным явлением, связан с моей наготой", - сообщил он.

El secretario General del Psoe en Torrelavega - Cantabria - se da una ducha y sale en bolas en medio del pleno municipal.@BBustilloPerez demuestra lo que le importa su Ayuntamiento ¿Dimitirá o irá a Salvame? pic.twitter.com/7bjaAoCbsx — Carles Enric (@carlesenric) July 1, 2020

Напомним, 10 ноября 2019 года в Испании прошли внеочередные парламентские выборы. Победу на них одержала Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE), однако она вновь не смогла набрать большинства, необходимого для формирования однопартийного правительства.

Также мы писали, что в Испании запретят восхваление диктатуры генерала Франко.