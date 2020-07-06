В Италии умер один из самых популярных кинокомпозиторов Эннио Морриконе. Он не пережил последствий падения и перелома бедра. По словам адвоката, до последних минут 91-летний композитор оставался в ясном уме и успел попрощаться со своей семьей.

Мы уже писали, чем запомнился Морриконе, теперь собрали видеоподборку его самых известных мелодий.

1. "Профессионал". Это французский фильм 1981 года о секртеном агенте. В главной роли снялся Жан-Поль Бельмондо. За музыку к этой ленте Морриконе номинировался на премию "Сезар".

2. "Неприкасаемые". За музыкук этой гангстерской драме в 1988 году композитор получил престижную статуэтку "Грэмми".

3. "Спрут". Морриконе написал музыку к популярному сериалу про отважного комиссара Каттани, который борется с мафией.

4. "Омерзительная восьмерка". За музыку к этому фильму 2016 года Морриконе получил "Оскар".

5. "Хороший, плохой, злой". В этом классическом вестерне 1966 года снялся легенда американского кино Клинт Иствуд. Группа Metallica открывала концерты композицией Морриконе из этого фильма - "The Ecstasy Of Gold".

6. "Малена". Музыка Морриконе звучит в фильме "Малена" с Моникой Белуччи.

7. "Легенда о пианисте". Мелодиями итальянского композитора пронизана лента о корабле, курсирующем между Америкой и Европой с Тимом Ротом в главной роли.

8. "Мастер и Маргарита". Авторству композитора принадлежит и основная тема из итало-югославского фильма "Мастер и Маргарита" 1972 года.