В Украине за первые полгода зафиксировано 40 случаев физической агрессии по отношению к журналистам. Из них 10 случаев пришлось на июнь.

Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

"В июне Национальный союз журналистов Украины зафиксировала 10 инцидентов физической агрессии в отношении работников СМИ. Три из них связаны со съемками относительно несоблюдения карантинных ограничений. В целом за 6 месяцев 2020 году зафиксировано 40 инцидентов с применением силы в отношении представителей медиа", — говорится в сообщении.

Одним из наиболее дерзких нападений стала физическая агрессия на съемку программы "Касается каждого" для телеканала "Интер" в Киеве.

"Результатом съемок интервью 75-летней женщины об издевательствах над ней ее родных стало избиение журналистки Дианы Степаненко, оператора, повреждения телевизионной камеры, уничтожение микрофона", — говорится в тексте сообщения.

Напомним, в конце июня Национальный союз журналистов Украины зафиксировал два новых нападения на журналистов, связанные с попытками не дать им заснять факты нарушения карантина. Инциденты случились в Херсонской области и в Днепре.

Также мы писали, что в годовщину смерти журналиста Комарова, на которого напали год назад, НСЖУ потребует от полиции отчитаться о расследовании его убийства.