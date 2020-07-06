Днем в понедельник, 6 июля, под Офисом президента в Киеве проходит сразу две акции протеста. Там собрались шахтеры, возмущенные тем, что компания ДТЭК Добропольеуголь ушла в простой. Кроме того, к горнякам присоединились обманутые инвесторы, которые вложились в недвижимость через банк "Аркада", но так и не получили оплаченное жилье.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"С 1 апреля этого года все пять шахт города Доброполье остановлены. Фирма-работодатель ДТЭК говорит, что Центрэнерго вместо украинского угля через подставные фирмы начала закупать газ и мазут в России. После чего наш уголь стал не востребованным и мы выпали из этого рынка",- заявил организатор акции Зигмунд Березницкий.

Он также добавил, что работающие шахты - это единственный источник развития края, это рабочие места.

По словам организаторов митинга, работники шахт уже более недели проводят акции протеста под Офисом президента, но власть их игнорирует, а также оставляет без ответа их обращения и письма. Поэтому сотрудники шахт будут находиться под ОП до тех пор, пока президент не прокомментирует сложившуюся ситуацию.

Также организаторы заявили, что сегодня к их протесту присоединяться шахтёры из других шахт, а именно Мирноград, Селидов, Угледар.

Позже к шахтерам под Офисом президента также присоединились возмущённые вкладчики банка "Аркада". Они требуют, чтобы застройщик продолжил строить жилье, за которое эти люди отдали деньги.

На митинг вкладчики пришли целыми семьи, говорят, что даже дети знают, почему они здесь. Всего собралось около тысячи инвесторов.

Они требуют привлечь внимание органов власти к их проблемам. Митинг инвесторов начался у здания КГГА, после чего протестующие пришли под ОП. У Офиса президента обманутые инвесторы намерены установить палаточный городок.

По словам организаторов акции, банк "Аркада" и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов, возводимых с привлечением средств физических и юридических лиц. В строительство объектов вложили деньги около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей количество пострадавших составляет свыше 30 тысяч.

Напомним, 30 июня под стук касок и крики "Вова, выходи!" шахтеры под Офисом президента требовали выплатить им зарплаты.

Позже у Зеленского пообещали выплатить долги шахтерам до конца дня.