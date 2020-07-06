Теперь украинцы могут онлайн изменить свой избирательный участок, чтобы голосовать на выборах по месту своего фактического проживания. Центральная избирательная комиссия запустила новый электронный сервис, но внести изменения нужно успеть до 9 сентября. Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации.

"До 9 сентября каждый украинец, который постоянно проживает не по месту регистрации (в том числе внутренне перемещенные лица), сможет изменить место голосования онлайн. Так, все украинцы смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для изменения адреса онлайн нужно подать заявление через личный кабинет избирателя и подгрузить один из указанного перечня документов:

справку ВПО;

договор аренды жилья;

документ о праве собственности на жилье;

документ, удостоверяющий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу;

документ, удостоверяющий пребывание в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу;

документ, удостоверяющий осуществление избирателем ухода за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу.

Идентификация и подпись заявления осуществляются с помощью электронной подписи. Указанный избирательный адрес будет определен как постоянный и не подлежит повторному изменению в течение полугода. Подать заявление можно по ссылке.

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