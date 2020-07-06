В горсовете Сомервилла (штат Массачусетс, США) проголосовали за "указ о внутреннем партнерстве". Он фактически вводит в правове поле т.н. полиаморные отношения (романтические отношения с двумя партнерами). Это легализовано впервые в мире, пишет CNN.

Как рассказал член городского совета Лэнс Дэвис, распоряжение появилось, чтобы помочь жителям, не состоящим в официальном браке, посещать своих романтических партнеров, госпитализированных с коронавирусом Covid-19.

"Сейчас наши законы отрицают их существование (полиаморных отношений - Ред.). Мне кажется, это неправильно. Правительство не должно указывать людям, какие отношения являются семьей, а какие нет", - заявил Дэвис.

Он добавил, что надеется, что и другие последуют примеру Сомервилла. В 2000 году Массачусетс стал первым штатом США, где легализовали однополые отношения.

Как сообщала "Страна", в США из тюрьмы досрочно отпустили педофила, осужденного на 1000 лет. Окружной прокурор пожаловался, что он "был не в силах остановить это".

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