В понедельник, 6 июля, в Киеве разрешили работу ресторанов, заведений общепита, а также кинотеатрам и театрам работать после 22:00. Но при условии, что они будут придерживаться санитарных норм и регламентов.

Об этом сообщил киевский градоначальник Виталий Кличко в ходе брифинга.

"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. С соблюдением санитарных норм и регламентов", — говорится в сообщении.

В то же время Кличко уточнил, что работа развлекательных центов, а также проведение культурно-массовых мероприятий и дальше будут находиться под запретом после 22:00.

Киев снял комендантский час ресторанов, общепита и театров. Смотреть с 7:10. Видео: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Напомним, об ужесточении карантинных мер столичный градоначальник Виталий Кличко заявил в среду, 1 июля. В ходе брифинга он рассказал о введении комендантского часа для заведений общественного питания, а также кинотеатров, ресторанов и театров. Им разрешалось работать до 22:00.

Аналогичный запрет накладывался и на проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера, которые также ограничилась 22:00.