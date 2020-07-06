В Киеве снижается число новых пациентов с коронавирусом. Так, 6 июля сообщается о 59 заразившихся. Среди них - четверо медиков.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 6 июля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По данным Кличко, за прошедшие 24 часа умерли двое пациентов с Covid-19. Общее число летальных случаев достигло 116. На сегодня в столице уже 5 602 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

За прошлые сутки заболели:

28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет,

28 мужчин в возрасте от 18 до 77 лет,

1 девочка, которой 4 года,

2 мальчика в возрасте 3 месяца и 6 лет.

За прошедшие сутки выздоровели 7 человек. Всего коронавирус преодолели 1 809 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 9. В Подольском, Шевченковском и Голосеевском - по 7 случаев.

Отметим, что число новых пациентов с Covid-19 в Киеве снижается второй день подряд. Так, 4 июля сообщалось о 118 заразившихся, а 5-го - о 78. 6 июля количество инфицированных увеличилось еще на 59 человек.

Между тем, по данным Кличко, в больницах города с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сегодня находятся 279 больных. В том числе - 12 детей. В тяжелом состоянии 47 пациентов. На кроватях интенсивной реанимации находятся 25 больных. 4 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке сегодня нуждаются 72 больных коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 6 июля в Украине число зараженных Covid-19 выросло до 49 043 человек.

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