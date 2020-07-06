Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что украинский язык должен быть единственным государственным в Украине, но с детского сада граждане страны должны изучать английский. Он же уверен, что этот язык мог бы стать вторым в стране.

Об это Данилов заявил в интервью "Украинской правде".

"Вопрос языка - это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакой второй, русский, у нас быть не может - не потому, что его не надо изучать. Его не надо знать. Если мы говорим об Украине - это должен быть только государственный украинский язык.

Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать и использовать английский язык. Это обязательная вещь", - сказал Данилов.

Ранее "Страна" писала о том, что стала известна роль секретаря СНБО в назначении Ляшко главным санитарным врачом Украины.

Также мы сообщали, что секретарь СНБО Данилов предсказал распад России "еще при нашей жизни".