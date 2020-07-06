В понедельник, 6 июля, в камере-одиночке в подмосковном следственном изоляторе нашли тело Каширского маньяка, которым оказался сантехник Андрей Ежов. Преступник орудовал на протяжении последних 10 лет в Ступинском и Каширском городских округах.

Об этом сообщает Telegram-канал "360tv".

"53-летнего маньяка-сантехника нашли мертвым в камере СИЗО", — говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи уже начали проверку по данному факту. Кроме того, пройдет проверка о возможной халатности сотрудников изолятора.

Позже во ФСИН выступили с заявлением, что подмосковный маньяк, скорее всего, покончил с собой. В момент смерти он был в камере один.

Напомним, 12 июня в подмосковье задержали работника местного ЖЭКа, который оказался маньяком-педофилом.

По данным оперативников, мужчина с 2013 года убил и изнасиловал по меньшей мере три женщины. Свои преступления маньяк совершал дома у своих жертв. Сообщается, что в последнем зафиксированном случае злоумышленник проник на второй этаж дома в Подмосковье и изнасиловал 10-летнюю девочку. На допросе у следователя маньяк дал признательные показания.

Также "Страна" писала, что 53-летнего Андрея Ежова арестовали на два месяца после того, как он признался в семи убийствах и изнасилованиях.