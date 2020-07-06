Украинские туристы, которые прилетели в Афины и в ночь с 4 на 5 июля были доставлены в местный полицейский участок, попали в Грецию из-за ошибки в работе авиакомпаний.

Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Указанный инцидент произошел из-за определенных ошибок в работе двух авиалиний. Соответственно обеспечение питанием и транспортировка в Украину будут осуществлены за счет указанных авиалиний", - сказал Енин.

По данным замминистра, наличие документов, разрешающих украинцам въезд в те или иные страны, должны проверять авиаперевозчики. По словам Енина, в связи с указанным инцидентом МИД снова проинформирует авиакомпании, работающие в Украине, о необходимости придерживаться установленных правил.

Кроме того, заместитель главы Министерства иностранных дел заявил, что оказавшиеся в Афинах украинцы находятся на постоянном контакте с консулами, им предоставляется вся необходимая помощь, обеспечение средствами гигиены.

О том, что должностное лицо посольства утром в воскресенье прибыло в полицейский участок и доставило питьевую воду и средства личной гигиены гражданам Украины, пишет "Европейская правда".

Также, по информации пассажиров, компания Wizzair передала для своих пяти пассажиров бутерброды и воду. Ryanair пока не отреагировал. Украинцам также разрешили выйти под наблюдением в столовую для полиции, чтобы купить еду.

На улицу выйти людям ни разу не разрешили, только ненадолго выпустили женщину с внуками, ей также отдали вещи. Другим украинцам паспорта и чемоданы с вещами не вернули.

Женщин и мужчин расселили по разным блокам, в женском блоке людей значительно больше. Помимо украинцев, среди задержанных также граждане Грузии, Албании, в воскресенье также были граждане Колумбии, но затем их забрали из этого изолятора.

Напомним, "Страна" подробно описывала, как в аэропорту Афин задержали украинцев и почему их выпустили из Киева.

Также мы писали, что в МИД сообщили, что не пропущенных в Грецию украинцев вернут из Афин 6 и 7 июля.