В России заявили, что слова новоназначенного главы Военно-морских сил Украины Алексея Нежипапы о подготовке к полномасштабной войне с Россией могут быть "либо провокацией, либо показателем отсутствия головы". Так они охарактеризованы на странице в Facebook председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, эксперта в сфере международной политики Вячеслава Никонова.

Также в России считают, что Украина может рискнуть флотом, который "при полномасштабной конфронтации может быть потоплен в минуты", чтобы спровоцировать войну.

"Либо в командовании украинских вооруженных сил сидят люди, которые не проходят медкомиссию на предмет головы. И то, и другое опасно", - говорится на странице Никонова.

Фото: facebook.com/vyacheslav.nikonov

В свою очередь первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что в случае военного конфликта с Россией, "всё закончится для Украины печально".

"У Украины есть какая-то армия, она проводит парады, но к реальным боевым действиям вооруженные силы Украины не готовы. Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины всё может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт Саакашвили", - сказал Красов.

Ранее командующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Нежипапа заявил, что ВМС готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.

Как сообщала "Страна", В ВСУ начали обучение, как наступать в городских условиях.

При этом в МИД Украины призвали население готовиться к полномасштабному вторжению России. По словам заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, во-первых наблюдается рост военных мощностей России, а во-вторых - значительное усиление военных группировок войск ВС РФ в аннексированном Крыму.